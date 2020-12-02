Полицейские Татарстана задержали подозреваемого в нападении на отделение банка

В Зеленодольском районе полицейские задержали подозреваемого в нападении на отделение банка. Им оказался житель Волжска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«16 ноября мужчина зашел в маске в отделение банка в поселке Васильево, угрожая физической расправой и предметом похожим на пистолет, похитил около 110 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

2 декабря мужчину задержали, по данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник написал явку с повинной. Он рассказал, что готовится к совершению преступления, вооружился пневматическим пистолетом и совершил нападение. После чего избавился от одежды и поехал в Казань, чтобы отдать долги.

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