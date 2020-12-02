Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на изнасилование, убийстве, краже и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, днем 8 июля 2012 года обвиняемый ехал домой и заметил на остановке общественного транспорта знакомую. Он остановился и предложил девушке подвезти ее, она согласилась. По пути мужчина решил изнасиловать попутчицу и свернул с дороги. Испугавшись, девушка выпрыгнула из машины и попала под колеса. Мужчина остановился, вышел из машины и решил завершить задуманное, но так как девушка оказала активное сопротивление, он задушил ее, а после похитил телефон и фотоаппарат», - говорится в сообщении.

Установить причастность мужчины к преступлениям удалось только в 2020 году. При этом мужчина оказал сопротивление при задержании – ударил одного из полицейских кулаком по лицу. Злоумышленник не признал свою вину. На данный момент он находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

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