Серебро подешевело вдвое с начала года: брокер советует покупать поэтапно

Серебро потеряло почти 18% за месяц, а с января подешевело более чем вдвое — с 100 до 50 долларов за унцию. Падение вызвано не слабостью рынка, а фиксацией прибыли после перегрева, объяснил персональный брокер Инвестбанка Синара Илья Соколов.

Несмотря на обвал, рынок серебра в 2026 году ожидает шестой подряд дефицит — около 67 миллионов унций, по оценкам The Silver Institute. Физические инвестиции в монеты и слитки могут вырасти на 18%, до 227 миллионов унций, что станет максимумом с 2022 года. Особенно заметен рост спроса в США — на 57%.

Однако промышленный спрос, особенно от производителей солнечных панелей, снижается: высокие цены заставляют экономить серебро и искать альтернативы. Дополнительное давление оказывают сильный доллар и ожидания ужесточения монетарной политики в США.

Соколов называет покупку серебра сегодня исключительно долгосрочной и высокорискованной стратегией. Для классического защитного актива металл не подходит — волатильность может спровоцировать новую волну распродаж с потенциалом снижения еще на 10–20%. Тем, кто решится войти в актив, лучше делать это поэтапно, а не разово.

Базовый прогноз брокера на конец 2026 года — 70–85 долларов за унцию. Возврат выше 100 долларов возможен, но это не базовый сценарий.