Экономика

Серебро подешевело вдвое с начала года: брокер советует покупать поэтапно

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Серебро подешевело вдвое с начала года. Брокер ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Серебро потеряло почти 18% за месяц, а с января подешевело более чем вдвое — с 100 до 50 долларов за унцию. Падение вызвано не слабостью рынка, а фиксацией прибыли после перегрева, объяснил персональный брокер Инвестбанка Синара Илья Соколов.

Несмотря на обвал, рынок серебра в 2026 году ожидает шестой подряд дефицит — около 67 миллионов унций, по оценкам The Silver Institute. Физические инвестиции в монеты и слитки могут вырасти на 18%, до 227 миллионов унций, что станет максимумом с 2022 года. Особенно заметен рост спроса в США — на 57%.

Однако промышленный спрос, особенно от производителей солнечных панелей, снижается: высокие цены заставляют экономить серебро и искать альтернативы. Дополнительное давление оказывают сильный доллар и ожидания ужесточения монетарной политики в США.

Соколов называет покупку серебра сегодня исключительно долгосрочной и высокорискованной стратегией. Для классического защитного актива металл не подходит — волатильность может спровоцировать новую волну распродаж с потенциалом снижения еще на 10–20%. Тем, кто решится войти в актив, лучше делать это поэтапно, а не разово.

Базовый прогноз брокера на конец 2026 года — 70–85 долларов за унцию. Возврат выше 100 долларов возможен, но это не базовый сценарий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

уничтожение блох в квартире специализированные службы

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат

монтаж кондиционеров самара в Самаре

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

29 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Технологии

час назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии