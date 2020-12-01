Прокуратура Пестречинского района проверила информацию об отравлении детей антисептиком в Богородской средней школе. Правоохранители установили, что инцидент произошел из-за нарушений во время уборки. В классе после уроков проводили генеральную уборку, применяли дезинфицирующие средство, при изготовлении которого не были соблюдены необходимые пропорции. Поэтому на партах и стенах класса остались следы антисептика, которым спустя два дня после уборки, 30 ноября, отравилась ученица 2-го класса.

Правоохранители считают, что инцидент произошел из-за отсутствия должного контроля со стороны школы. Прокуратура вынесла представление в адрес исполкома района с требованием устранить условия, из-за которых произошло отравление школьников и привлечь виновных к ответственности, сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галеев.

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