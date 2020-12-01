Суд Казани назначил наказание 60-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Установлено, что в 2020 году в течение нескольких месяцев подсудимый и 58-летняя жительница Казани просили милостыню. В какой-то момент между ними произошел конфликт – мужчина обвинил знакомую в воровстве 3 тысяч рублей и прогнал ее. 14 августа пьяный подсудимый встретил знакомую и ударил ее ножом в шею. После этого ушел домой», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали через несколько дней, он признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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