30 ноября вечером под Казанью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел ГАИ по столице Татарстана.

«34-летний водитель машины «Лада Приора» в поселке Салмачи по предварительным данным не выбрал безопасную скорость и сбил 62-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пешеход также не убедился в безопасности перехода проезжей части, а также у него не было световозвращающих элементов», - говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.