Полицейские Казани задержали Поволжского маньяка. Он два года в разных городах убивал бабушек: выслеживал их, приходил в квартиру под видом сотрудника управляющей компании, душил и похищал деньги. На допросе мужчина не смог ответить сколько жертв на его совести (между прочим 26!), а также объяснил почему выбрал именно такой способ убийства.

Правоохранительные органы Татарстана проводят проверки в связи с сообщением об отравлении школьников антисептиком. Оказалось, санобработка помещений была проведена с нарушениями.

В Роспотребнадзоре рассказали о новых ограничениях на катках и лыжных базах. Теперь, чтобы попасть в помещение раздевалки или к кассам, нужно будет отстоять очередь, ведь в помещении могут находиться определенное количество людей, в зависимости от площади помещения.