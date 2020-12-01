Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела по фактам убийства 26 пенсионерок с 2011 по 2012 год. Подозреваемым оказался 38-летний житель Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Преступления долго оставались нераскрытыми, при этом расследование продолжалось. На основании результатов исследований и анализа биологических объектов, а также других следов преступления установлено, что все преступления совершал один человек. Так, было установлено, что подозреваемым является 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Он работал слесарем и в 2009 году был судим за кражу», - говорится в сообщении.

На данный момент Тагиров дает признательные показания, у него были взяты образцы биологического материала для экспертизы. После завершения следственных действий, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

На вопрос о том, сколько пенсионерок он убил, мужчина не смог ответить: "много, нет? Не считал, только из новостей".

"Высматривал женщин на улице, напрашивался в квартиру, представлялся сотрудником управляющей компании. Потом душил и ждал, пока не упадут. Почему душил? Способ тихий, быстрый...безболезненный, я так думал", - рассказал Тагиров в полиции.

Ранее появилась информация о задержании маньяка.