Замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина на онлайн-конференции отметила, что на всех катках и лыжных базах региона будут введены ограничения из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Очень много обращений поступает от граждан о большом скоплении людей в холле или коридоре, в зоне касс, где продаются билеты. Теперь в зданиях катков и лыжных баз будут ограничения по количеству находящихся в помещении. Также остаются обязательными антисептики на входе и разметка», - отметила Авдонина.

Так, на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра. Управления Роспотребнадзора будет рекомендовать указанным учреждениям продавать билеты онлайн, либо вводить электронную запись.

При этом спикер отметила, что ограничения по количеству людей распространяется только на закрытые помещения, на самом катке или в местах, где каются на лыжах число посетителей не ограничено.

Напомним, история началась после того, как в соцсетях пользователи пожаловались на скопление людей в помещение катка "Трудовые резервы" в парке Горького.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Оперштаб Татарстана рассказал, сколько жителей заболело коронавирусом на 30 ноября.

- В Роспотребнадзоре сообщили причину, по которой в Татарстане может возникнуть вспышка коронавируса.