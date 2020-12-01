В Татарстане проведут доследственную проверку по факту отравления школьников антисептиком. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«Было выявлено сообщение об отравлении школьников в селе Богородское Пестречинского района. По предварительным данным, после проведенной санитарной обработки в школе, ученики почувствовали недомогание: зуд, тошнота и им резало в глазах», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее по данному факту была организована прокурорская проверка.