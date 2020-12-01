По мнению представителей торговых сетей к Новому году россияне будут скупать чай, кофе, алкоголь, праздничные товары, пиротехнику и товары для дома. Следовательно, именно на них поднимется стоимость.

Как пишут «Известия», со ссылкой на представителя «Ленты», ожидается повышенный спрос на элементы декора и украшения к празднику, также на кухонные аксессуары, утварь и товары для сервировки стола.

Оставшиеся дома россияне могут компенсировать поездки дополнительными приобретениями в магазинах, сообщили в АКОРТ.

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