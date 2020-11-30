С 30 ноября в Москве и Санкт-Петербурге все высшие заведения перешли на дистанционку из-за коронавируса. Также отмечается, что в регионах, где сложная эпидобстановка также ушли на удаленку.

Как пишут «Известия», университеты сохранят бюджетные места для иностранных студентов, которые не смогли въехать в России и не имеют возможности учиться дистанционно. В Минобрнауки России сообщили, что иностранных студентов не отчисляли из-за перехода на удаленку.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 84 случая заражения коронавирусом.