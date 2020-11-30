В Татарстане на 30 ноября заразились коронавирусом 84 человека. Об этом сообщает оперштаб региона. Из всех заболевших 7 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших трое детей до 18 лет, 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 30 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 15 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 12 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 6 человек от 70 до 80 лет, 5 человек от 80 до 90 лет и один человек старее 90 лет», - говорится в сообщении.

Больше всего заболевших в Казани – 46 человек. Всего в Татарстане за весь период пандемии зарегистрировано 10339 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 9075, 75 за сутки.