По прогнозам синоптиков в Татарстане в первую неделю декабря ожидается аномальное похолодание. Прогнозируется отклонение от нормы на 5-10 градусов.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, холода ожидаются в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Температуры могут достигнуть -20…-25 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, в Казани 1 декабря, во вторник, днем ожидается -8…-7 градусов, ночью -10…-11 градусов.

2 декабря, в среду, днем будет -11…-10 градусов, небольшой снег, ночью -12 градусов.

3 декабря, в четверг, днем ожидается -12…-11 градусов, пасмурно, ночью -14 градусов.

4 декабря, в пятницу, синоптики прогнозируют днем -12…-11 градусов, облачно с прояснениями, ночью -16…-15 градусов.

5 декабря, в субботу, днем похолодает до -14…-12 градусов, ночью до -18…-17 градусов, весь день ясно.

6 декабря, в воскресенье, днем -13 градусов, ночью -14 градусов, ясно.