По итогам 10 месяцев 2020 года банк «Открытие» заработал 43,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 2% выше результата за аналогичный период прошлого года (43,1 млрд рублей). Высокие показатели достаточности капитала и ликвидности обеспечивают надежный фундамент для динамичного роста бизнеса банка.

Ключевые показатели банка за октябрь 2020 года*:

Активы банка в октябре увеличились на 5%, или на 116 млрд рублей.

Рост активов обеспечен увеличением кредитного портфеля, размещений на межбанковском рынке, портфеля ценных бумаг.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за октябрь увеличился на 19 млрд рублей (+1%) в основном за счет роста кредитов физическим лицам на 17 млрд рублей (+4%).

В октябре 2020 года банк выдал 30 млрд рублей розничных кредитов, что на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотечные кредиты составили около 60% от общего объема выдач.

Объем средств, размещенных в межбанковские кредиты, в октябре вырос на 32 млрд рублей.

Портфель ценных бумаг банка увеличился за октябрь на 24 млрд рублей (+3%) за счет приобретения облигаций федерального займа.

Средства клиентов в октябре выросли на 134 млрд рублей (+7%) преимущественно за счет юридических лиц (рост на 133 млрд рублей, или 16%).

Чистая прибыль банка «Открытие» за октябрь 2020 года составила 3,4 млрд рублей.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 ноября 2020 года Н1.0 составил 14,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 128% (при пороговом значении 100% для системно значимых кредитных организаций).

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 10 месяцев 2020 года:

По итогам 10 месяцев 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 293 млрд рублей (+13%) до 2,6 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 307 млрд рублей (+17% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 55% на 1 ноября 2020 года (50% на 1 января 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 204 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+13% без учета валютной переоценки). Объем выданных за 10 месяцев 2020 года корпоративных кредитов составил 876 млрд рублей, что на 40% выше, чем за 10 месяцев 2019 года.

Рост розничного кредитного портфеля составил 103 млрд рублей (+27% без учета валютной переоценки) до 478 млрд рублей. С начала 2020 года банк выдал более 220 млрд рублей розничных кредитов, что на 34% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам 10 месяцев 2020 года увеличились на 216 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (+8% без учета валютной переоценки) за счет роста средств корпоративных клиентов на 165 млрд до 996 млрд рублей (+17% без учета валютной переоценки) и средств как физических лиц на 51 млрд рублей до 958 млрд рублей (+0,3% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 1 ноября 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 42% (27% на 1 января 2020).

Чистая прибыль банка по итогам 10 месяцев 2020 года составила 43,8 млрд рублей (+2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 43,1 млрд рублей).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 103,8 млрд рублей, что выше результата за аналогичный период прошлого года (100 млрд рублей). Их увеличение обусловлено ростом процентных доходов по ссудам юридических и физических лиц на 24%.

Чистый комиссионный доход банка по итогам 10 месяцев 2020 года достиг 19,5 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Банк показывает стабильный рост чистого комиссионного дохода с июля 2020 года благодаря восстановлению активности клиентов.

Операционные расходы банка за 10 месяцев 2020 года составили 52,6 млрд рублей против 53,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

На динамику чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказал влияние расход на создание резервов в сумме 5 млрд рублей по итогам 10 месяцев 2020 года.

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 43,3 млрд рублей (+14%) до 356 млрд рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).