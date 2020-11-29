Врач рассказала, в каком случае госпитализация с коронавирусом обязательна

Врач-пульмонолог Анна Власова рассказала, когда госпитализация при ковиде обязательна, а когда можно остаться на лечение дома.

Как передает ее слова "Вечерняя Москва", госпитализация необходима в случае с двусторонеей пневмонией. В этом случае у человека может развиться острый респираторный дистресс-синдром, поражающий за несколько минут.

"Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму, периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам", - отмечает врач.

В случае с односторонней пневмонией Власова отметила, что лечение может проводиться дома. Однако даже в этом случае необходимо пристальное наблюдение у врачей.

Напомним, что вчера в Татарстане был зарегистрирован антирекорд по числу новых случаев коронавирусом.