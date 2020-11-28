Снова антирекорд: оперштаб Татарстана огласил число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки

В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб. 81 случай заражения - контактный, 4 - завозные. Это самое большое число зараженные в республике с 20 мая.
Географическое распределение новых случаев по городам и районам Татарстана:
1. Казань – 61
2. Набережные Челны – 5
3. Альметьевский – 1
4. Высокогорский – 3
5. Елабужский – 1
6. Зеленодольский – 2
7. Лаишевский – 4
8. Мамадышский – 1
9. Нижнекамский – 1
10. Пестречинский – 2
11. Сабинский – 1
12. Тетюшский – 1
13. Ютазинский – 2
За весь период пандемии в Татарстане выявлено 10 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 8 912 человек выздоровели, их них 92 - за прошедшие сутки. От коронавируса в республике скончались 134 человека, о двух смертях стало известно вчера.
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