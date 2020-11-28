Снова антирекорд: оперштаб Татарстана огласил число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки

В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб. 81 случай заражения - контактный, 4 - завозные. Это самое большое число зараженные в республике с 20 мая.

Географическое распределение новых случаев по городам и районам Татарстана:

1. Казань – 61

2. Набережные Челны – 5

3. Альметьевский – 1

4. Высокогорский – 3

5. Елабужский – 1

6. Зеленодольский – 2

7. Лаишевский – 4

8. Мамадышский – 1

9. Нижнекамский – 1

10. Пестречинский – 2

11. Сабинский – 1

12. Тетюшский – 1

13. Ютазинский – 2