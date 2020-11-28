30 ноября из раковин жителей четырех районов Казани может пойти зеленая вода. В этот день в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах города будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».

При обнаружении "зеленой воды" горожан просят звонить в диспетчерскую службу АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Пресс-служба мэрии сообщает, что данный краситель не наносит вреда здоровью и окружающей среде.

Напомним, что недавно на заводе "Нэфис Косметикс" прокомментировали информацию о предполагаемой утечке водорода на предприятии.