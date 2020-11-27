В пресс-службе завода «Нэфис Косметикс» в Казани опровергли утечку водорода

На заводе "Нэфис Косметикс" прокомментировали утечку водорода, которая произошла 25 ноября. О происшествии корреспонденту Prokazan.ru сообщил сотрудник Святослав Титов. Ответа от компании долго ждать не пришлось. В пресс-службе опровергли утечку.

«На территории Нэфис Косметикс в цехе № 2 на водородно-компрессорной станции проводились плановые работы по проверке исправности систем сигнализации и блокировок, с имитацией на их срабатывания», - говорится в тексте ответа на запрос.

Там же нам сообщили, что оборудование цеха №2, согласно требованиям российского законодательства, проходит соответствующие экспертизы и имеет заключения о безопасных сроках эксплуатации.

«Нэфис Косметикс нарабатывает водород в том объеме, чтобы произвести очередную партию продукции. Накоплений водорода предприятие не делает. Выводы о потенциальной опасности водорода в том количестве, что нарабатывается на предприятии, не обоснованы», - заключили в пресс-службе завода.

При этом в разговоре с Титовым сообщил о том, что их с напарником не предупреждали ни о какой проверке систем сигнализации.

Ранее мужчина обратился к нам с рассказом о многочисленных нарушениях на заводе "Нэфис Косметикс" в Казани. Святослав подал на них в суд.