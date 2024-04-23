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Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

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Традиции не появляются на ровном месте. Культура, опыт, практика, привычки, потребности людей – все это со временем формируются в конкретные продукты. Управляющая компания «Термы», основателем которой является Юрий Бычков, проанализировала, изучила и создала для одного из своих проектов «Нижнекамские термы» такие продукты как: татарская баня «Мунча», «Якты Мунча» - «Светлая баня» и в процессе создания «Кара мунча» - «Баня по-черному». Ведь любителей и ценителей национального колорита становится с каждым годом больше.

1 февраля 2023 года в Нижнекамских Термах для ценителей восточных бань и национальных традиций по предложению президента республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова распахнула свои двери татарская баня «Мунча». На протяжении 4 месяцев Юрий Бычков совместно со специалистами вели кропотливую работу по созданию уникального уголка традиционного татарского парения. Татарская баня «Мунча» уже больше года радует гостей комплекса!

Продолжая развивать традиции, 6 апреля на уличной территории открылась совершенно новая и уникальная баня «Якты мунча» – «Светлая баня». Дневной свет, проникающий через большие окна и наполняющий все пространство бани, в сочетании с высокими температурами и «живой» водой из кедрового чана подарит особую атмосферу отдыха, очищения, обновления и оздоровления организма. Различные породы камней, выложенных на печи бани: дунит, нефрит, яшма, малиновый кварцит, фарфор «императорский», кварц наполняют воздух бани полезными минералами. Новая баня «Якты мунча» заинтересовала гостей, тем самым продолжая увеличивать поток посетителей. Создавая национальные продукты, стилизуя бани Управляющая компания «Термы» не дает погибнуть традициям, получая взамен уважение и любовь жителей Татарстана.

Не смотря на появление новых игроков в области термальных и банных комплексов, появление все новых бань и бассейнов от УК "Термы" определяет тренд на дальнейшее развитие этого направления.

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