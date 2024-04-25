Неосторожность при курении 24 апреля привела к смерти мужчины в СНТ «Дружба»
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Вечером 24 апреля 2024 года, в СНТ «Дружба» Тукаевского района случился пожар. 1-этажный деревянный садовый дом был полностью охвачен пламенем.
Сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение на площади 30 квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.
Во время разбора сгоревших конструкций пожарные нашли тело мужчины 1978 г. р. По предварительной информации, причина возгорания - неосторожность в ходе курении.
Ранее мы писали о том, что чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео.
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