Неосторожность при курении 24 апреля привела к смерти мужчины в СНТ «Дружба»

Вечером 24 апреля 2024 года, в СНТ «Дружба» Тукаевского района случился пожар. 1-этажный деревянный садовый дом был полностью охвачен пламенем.

Сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение на площади 30 квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Во время разбора сгоревших конструкций пожарные нашли тело мужчины 1978 г. р. По предварительной информации, причина возгорания - неосторожность в ходе курении.

Ранее мы писали о том, что чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео.