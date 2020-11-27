Полицейские Татарстана на трассе «Москва – Уфа» задержали наркозакладчиков

Сотрудниками полиции была остановлена машина «Дэу Нексия», за рулем которой был 24-летний житель Татарстана, пассажиром был 24-летний житель Удмуртии. В ходе осмотра в машине были обнаружены наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Молодые люди признали свою вину и пояснили, что работают оптовыми закладчиками в интернет магазине, а также указали места тайников, где были обнаружены еще наркотики», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков». Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. Полицейскими устанавливаются вес обстоятельства произошедшего.