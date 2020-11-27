Детский сад в Казани ищет Деда Мороза без коронавируса

На сайте объявлений «Авито» детский сад в Ново-Савиновском районе ищет Деда Мороза. Самое интересное в объявлении – это у актера должен быть отрицательный анализ на коронавирус.

«Ищем Деда Мороза в детский сад на утренники, умеющего петь, танцевать и располагать к себе детей. Четыре утренника начиная с 22 декабря по 25 декабря. Справка об отсутствии ковида и контакта с заболевшими», - говорится в сообщении.

Также в объявлении прописали, что костюмы Деда Мороза и Снегурочки предоставляются.

Напомним, в Минобразования Татарстана рассказали, можно ли будет проводить детские новогодние утренники.