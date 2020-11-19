Стало известно, будут ли в Татарстане проводить новогодние представления для детей

Детские новогодние елки в этом году не будут отменять. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

«В адрес ведомства поступает много обращений от родителей о проведении новогодних представлений. В детских садах и школах любые массовые мероприятия запрещены, но новогодние елки отменять не планируется. Их проведут по группам, классам или параллелям со строгим соблюдением предписаний Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве сообщили, что главная Кремлевская елка не будет проводиться. В Татарстане президентская елка все-таки состоится, но с ограничением (количества гостей и обязательным масочным режимом).

Напомним, за 18 ноября в Татарстане зарегистрировали 62 случая заражения коронавирусом и один летальный случай. А также в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о возможности введения дистанционки в вузах республики.