В «Черную пятницу» татарстанцев ждет супербыстрый шопинг

Несмотря на пандемию жители республики стали чаще бывать в торговых центрах. Осенью мобильный интернет-трафик из примерочных в Татарстане вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными поделились аналитики МегаФона, проанализировав мобильную активность своих абонентов.

Ежемесячно жители и гости республики – абоненты МегаФона загружают в торгово-развлекательных комплексах более 150 терабайт информации. Этот объем сопоставим с 50 миллионов селфи, сделанных во время шопинга. 84% трафика было передается в сети 4G.

Устанавливать интернет-рекорды татарстанцам помогает высокая скорость передачи данных. В 2020 году МегаФон улучшил indoor-покрытие в торговых центрах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Благодаря апгрейду расширилась емкость сети, и выросла скорость мобильного интернета. Качественная связь на коммерческих площадях – это залог спокойствия посетителей, стабильной работы технических устройств и возможность бесконтактной оплаты.

«Несмотря на то, что в этом году многие переориентировались на онлайн-покупки, офлайн-магазины в нашем регионе продолжают сохранять свои позиции. Мы размещаем объекты связи внутри комплексов, чтобы сигнал проникал во все помещения и даже в традиционный уик-энд массовых распродаж сеть справилась с нагрузкой», – отметил технический руководитель МегаФона в Татарстане Виталий Дубов.