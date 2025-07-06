Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Мобильный интернет в республике работает с перебоями

В Татарстане снизилась скорость мобильного инте...

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В Татарстане пользователи могут заметить, что мобильный интернет работает медленнее. Некоторые сайты и приложения открываются с задержкой.

Это связано с введением режима «Беспилотная опасность», который ограничивает работу беспроводной связи для защиты воздушного пространства.

Власти сообщили, что эти ограничения временные. Как только режим отменят, скорость интернета восстановится. Точные сроки пока не уточняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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