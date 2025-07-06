Мобильный интернет в республике работает с перебоями

В Татарстане пользователи могут заметить, что мобильный интернет работает медленнее. Некоторые сайты и приложения открываются с задержкой.

Это связано с введением режима «Беспилотная опасность», который ограничивает работу беспроводной связи для защиты воздушного пространства.

Власти сообщили, что эти ограничения временные. Как только режим отменят, скорость интернета восстановится. Точные сроки пока не уточняются.