А вам слабо? В Казани очевидцы сняли, как толпа мужчин толкает трамвай

Казанские трамваи не перестают удивлять. В сети появилось видео, как в Казани толпа мужчин толкает трамвай.

«Суровые казанские пассажиры», - подписал видео автор.

По кадрам не удалось понять, что все-таки произошло с транспортом. В комментариях некоторые пользователи попытались пошутить над ситуацией.

«Трамваи просятся в мужские руки»,

«Что опять с ними не так», - недоумевают жители.

Напомним, в начале октября в Казани произошло жесткое ДТП с участием трамвая, он вылетел с путей на двигающиеся машины.