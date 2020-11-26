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Фото: скриншот видео

А вам слабо? В Казани очевидцы сняли, как толпа мужчин толкает трамвай

26.11.2020, 13:10 124 3 prokazan.ru

Казанские трамваи не перестают удивлять. В сети появилось видео, как в Казани толпа мужчин толкает трамвай.

«Суровые казанские пассажиры», - подписал видео автор.

По кадрам не удалось понять, что все-таки произошло с транспортом. В комментариях некоторые пользователи попытались пошутить над ситуацией.

«Трамваи просятся в мужские руки»,

«Что опять с ними не так», - недоумевают жители.

Напомним, в начале октября в Казани произошло жесткое ДТП с участием трамвая, он вылетел с путей на двигающиеся машины.

 

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комментарии

Нечто
1
26 ноября 2020
13:34
Его подрезали и пантографом встал на пересечение с троллейбусом, а там для трамвая тока нет, он это место проезжает накатом. Вот они его и выталкивали оттуда, чтобы снова перед пересечением разогнаться и на выбеге его проехать.
Обыватель
42
26 ноября 2020
13:41
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
0
26 ноября 2020
13:55
Вчера мой коллега из штаба кремлеботов тоже стал очевидцем как толпа мужчин толкает в меня сзади, если вы понимаете о чём я ))) Сегодня обещал в ютуб выложить. Но вы этого не увидите, так как я его уговорил, что я ему сделаю отсос, и он не будет выкладывать. Ахахаххх )))

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