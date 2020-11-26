А вам слабо? В Казани очевидцы сняли, как толпа мужчин толкает трамвай

Казанские трамваи не перестают удивлять. В сети появилось видео, как в Казани толпа мужчин толкает трамвай.
«Суровые казанские пассажиры», - подписал видео автор.
По кадрам не удалось понять, что все-таки произошло с транспортом. В комментариях некоторые пользователи попытались пошутить над ситуацией.
«Трамваи просятся в мужские руки»,
«Что опять с ними не так», - недоумевают жители.
Напомним, в начале октября в Казани произошло жесткое ДТП с участием трамвая, он вылетел с путей на двигающиеся машины.
комментарии