В полиции рассказали подробности аварии с вылетевшим с рельсов трамваем в Казани

В МВД Татарстана рассказали о подробностях аварии с трамваем на улице Технической: напомним, сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором трамвай вылетел с рельсов и снес два грузовика.

Как сообщили, в правоохранители, в 16:20 напротив д. 125 по улице Технической водитель, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и в результате один из вагонов сошел с рельсов и врезался в столбы, задев при этом три грузовика.

В результате аварии госпитализировали вагоновожатого 1968 года рождения и пассажира трамвая 1989 года рождения. Оба получили сотрясение мозга и ушибы.

По факту аварии проводится административное расследование. Так в Следственном комитете республики сообщили, что по инциденту ведется доследственная проверка: очевидцы говорят, что причиной ДТП могли стать устаревшие рельсы.