102-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Тамбове

25 ноября в Тамбове не стало ветерана Великой Отечественной войны, фронтового летчика Александра Бондара. Ему было 102 года.

Как пишут «Известия», за годы войны Бондар совершил 300 боевых вылетов, в том числе 60 во время битвы под Сталинградом.

Он являлся почетным гражданином Тамбова. А также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, тремя орденами Красной Звезды, а также медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны I степени», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда».