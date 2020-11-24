Превью 4 тура Лиги Чемпионов УЕФА. На что рассчитывает Зенит и Краснодар?

Стартует 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов, где положение российских команд пока оставляет желать лучшего. «ФКраснодар» и «Зенит» после 3-х матчей набрали по баллу. Очередная осечка грозит обоим клубам существенным снижением шансов на еврокубковую весну.

Расклады для российских команд

«Краснодар» принимает на родной арене «Севилью». Первая очная встреча «быками» была проиграна андалусийцам – 3:2, хотя команда вела в ходе противостояния, играли в большинстве. Этот матч показал, что клубу вполне по силам противостоять «Севилье», но требуется больше концентрации. Видно, что пока матчи Лиги чемпионов даются команде с трудом. Понятно, что фаворитом встречи будут подопечные Лопетеги. Букмекеры считают, что именно «Севилья» способна увезти 3 очка из Краснодара. Впрочем, делая ставки на Лигу чемпионов, не стоит забывать, что «быки» обладают рядом козырей:

матч пройдет на родной арене;

«Севилья» лишилась ряда ключевых исполнителей;

«Краснодар» изучил слабости обороны соперника в первой игре.

Совсем плохи дела «Зенита». После экватора группового этапа Лиги чемпионов команда Семака замыкает свой квартет. Домашняя встреча с «Лацио» – пока лучшая игра сине-бело-голубых. Выездной матч вынуждает клуб набирать очки, поскольку он отстает на 3 балла даже от «Брюгге», который расположился на 3-м месте. Если «Зенит» вновь проиграет, то с мечтами о продолжении борьбы в ЛЧ УЕФА можно распрощаться. Более того, даже на ЛЕ шансы подопечных Семака станут призрачными.

Ставки букмекеров на предстоящие встречи

На предстоящий матч Краснодар – Севилья, который состоится сегодня предлагается несколько интересных ставок:

Обе забьют - коэффициент 1,69

Тотал Больше 2,5 - коэффициент 1,68

Победа Севильи с форой (-1) – коэффициент 1,36

В матче Лацио – Зенит букмекеры предлагают такие коэффициенты, которые могут сыграть:

Лацио забьет первым – 1,54

Победа Лацио – 1,65

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