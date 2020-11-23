Суд Казани вынес приговор местному жителю, который ограбил пенсионерку

В Советском районном суде Казани вынесли приговор 32-летнему местному жителю. Он обвинялся в грабеже пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Нападение произошло 4 апреля 2020 года во дворе дома на улице Файзи. Женщина шла домой из магазина, в сумке у нее были продукты. Мужчина дождался, когда во дворе никого не будет и отобрал у нее сумку», - говорится в сообщении.

В результате женщина получила травмы и лишилась 6,6 тысяч рублей. Она ударилась головой, а через два дня умерла в больнице.

Мужчина уже был осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.