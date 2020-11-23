Врачи РКБ Татарстана собрали по кусочкам оторванную ногу жителя Ижевска

В пресс-службе Республиканской клинической больницы Татарстана рассказали историю, как мужчине из Ижевска собрали оторванную ногу.

Пострадавшего привезли ночью с оторванной ногой. Он с друзьями ехал из Ижевска в Ульяновск, ночью машина сломалась под Казанью и мужчины решили ее отремонтировать. В темноте на трассе водитель фуры не заметил двоих и сбил их. Один из друзей погиб на месте.

«Врачи не давали никаких гарантий. До 06:30 микрохирург сшивал ткань за тканью, после этого подключился травмотолог-ортопед, чтобы установить аппарат Илизарова – все кости были переломаны», - говорится в сообщении.

После этого мужчина пролежал в РКБ еще неделю, а после его перевели в больницу Ижевска.