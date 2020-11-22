Кондуктор трамвая в Казани подрался с пассажиром

21 ноября в сети появилось видео, на кадрах которого кондуктор трамвая накинулся на пассажира с кулаками.

«Пассажир заступился за девушку. Кондуктор повысил на нее голос, так как ему не понравилось, что она громко ответила на его вопрос», - написал автор ролика.

В комментариях жители совсем неожиданно виноватой оставили девушку.

«Могла бы разнять, но зачем, если можно снять и выложить видео...»

«Начало конфликта нет, так что кто виноват ещё и не понятно»

«Повезло кондуктору, что мужик сдержанный попался и не навалял ему в ответ»

«Хотелось видеть кадры из салона транспорта, для полноты картины. Нам все ровно не известно от чего весь сыр бор, но руководству нужно будет провести проверку. Виновные должны быть наказаны».