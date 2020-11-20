В Татарстане число жертв коронавируса достигло 128 человек

По данным оперштаба Татарстана на 20 ноября в республике подтвердили еще два летальных случая от коронавируса. Теперь общее число смертей с начала пандемии составляет 128 человек.

Так, скончались две женщины 67 и 64 лет. Одну из них привезли в больницу с внебольничной пневмонией, состояние пациентки ухудшилось из-за полиорганной недостаточности. Вторая женщина поступила в больницу с пневмонией, лечение осложнялось на фоне хронических заболеваний.

Напомним, на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом.