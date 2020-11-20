Новый антирекорд: оперштаб Татарстана опубликовал свежую статистку по коронавирусу

20 ноября в Татарстане зарегистрировано 67 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Из выявленных случаев 7 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома. Среди заболевших один ребенок до 18 лет и 10 человек старше 70 лет», - говорится в сообщении.

Так, больше всего заразившихся вирусом в Казани – 34 человека, а также 10 человек в Зеленодольском районе.

В Татарстане за весь период пандемии зарегистрировано 9556 случаев коронавируса. Выздоровело 8373 человека, в том числе 55 за минувшие сутки.

Напомним, сегодня предположительно от коронавируса скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.