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Игумен РПЦ Марк объяснил важность выбора крестных родителей

От крестных не отказываются: рассказывает игуме...

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Игумен РПЦ Марк напомнил православным верующим о важности серьезного подхода к выбору крестных родителей для ребенка. По его словам, главная задача крестных — это воспитание ребенка в православной вере. Крестные родители должны быть готовы стать духовными наставниками, а не просто обеспечивать материальную поддержку или проводить время с ребенком.

Крестными могут быть как родственники, так и незнакомые с ребенком люди, но они должны быть старше 14 лет. Однако важно помнить, что супруги не могут быть крестными одного и того же ребенка. Родители, как правило, не становятся крестными, поскольку уже несут ответственность за духовное развитие ребенка.

Игумен Марк также отметил, что сменить крестных родителей или отказаться от них невозможно.

Источник: mk-mari.ru

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