Клещи в России стали носителями вируса Хасеки

Учёные Центра «Вектор» Роспотребнадзора разработали тест для выявления нового вируса, обнаруженного в клещах, который получил название вирус Хасеки. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что разработанный тест обладает высокой чувствительностью и точностью. Центр «Вектор» способен выпускать необходимое количество тестов для мониторинга вируса по всей территории России.

По словам специалистов, вирус особенно распространён в Сибири и на Дальнем Востоке. Заражение возможно только через укус инфицированного клеща. Вирус был впервые обнаружен учёными Китая более пяти лет назад, а затем его нашли у клещей в восточной части России. В Европе также зарегистрированы редкие случаи заражения.

Несмотря на то, что вирус не представляет смертельной опасности, он вызывает симптомы, схожие с простудой. Болезнь протекает в лёгкой форме, и, по мнению Роспотребнадзора, вирус не представляет угрозы для эпидемиологической ситуации в стране.

Роспотребнадзор советует при укусе клеща немедленно удалить его и внимательно следить за самочувствием. В случае появления симптомов, таких как высокая температура, головная боль, слабость или высыпания, необходимо обратиться к врачу.

Специалисты также рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду при походах в лес и тщательно осматривать тело после возвращения с прогулок в лесные зоны.

Источник: agrotime.info.