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Фото: соцсети

Минздрав Татарстана прокомментировал огромные очереди в гардеробе онкодиспансера в Казани

20.11.2020, 09:40 137 0 prokazan.ru

В соцсетях появились фотографии с огромными очередями в гардеробе онкодиспансера в Казани на Сибирском тракте.

«Зато барам запретили работать. После 24. Вдруг заболеют», - пишет автор поста.

В комментариях представители Минздрава Татарстана рассказали, в чем дело и откуда очереди.

«Гардероб находится в подвале здания, ввиду особенностей планировки, действительно имеется дефицит пространства. При этом в учреждении для безопасности пациентов ужесточены правила посещения. Пациентов пускают только в масках и у них измеряют температуру. А также в коридорах размещена специальная разметка для соблюдения соцдистанции», - написали представители ведомства.

Также они попросили соблюдать пациентов меры предосторожности при посещении больниц и не толпиться в условиях ограниченного пространства.

 

СМИ Медицина / Минздрав Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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