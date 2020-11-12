Сотрудникам ГИБДД на трассе Татарстана пришлось принимать роды

На 19 километре автодороги Казань – Малмыж к инспекторам ГИБДД МВД по Татарстану подъехала машина. Водитель попросил сотрудников помочь сопроводить его до больницы: в машине у его племяннице начинались роды. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Полицейские отозвались и приняли решение сопроводить до ближайшей больницы транспорт. Но у девушки роды начались в дороге, инспекторам пришлось принимать их прямо в салоне машины. Так, на свет появилась здоровая девочка.

Маму и ребенка передали бригаде скорой помощи. Родные поблагодарили инспекторов за неравнодушие и помощь.