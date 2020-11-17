Дистанционку для школьников 6-11 классов в Москве продлили до 6 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционку для школьников 6-11 классов еще на две недели. Об этом стало известно 17 ноября.

Как пишут «Известия», со слов мэра, количество случаев заболевания коронавирусом в столице продолжает расти. Только за прошлую неделю было выявлено 41 тысяча заболевших, эта цифра в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Среди школьников также выросла заболеваемость – 1,5-2,2 тысячи случаев за неделю.

«Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — отметил Собянин.

После осенних каникул, с 19 октября ученики 6–11-х классов продолжили обучение дистанционно. Ученики 1–5-х классов вернулись на учебу в очной форме. Во всех школах соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности.

Напомним, в Татарстане исключили введение дистанционного обучения в школах.