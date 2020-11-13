В Роспотребнадзоре рассказали о возможности введения дистанционки в школах Татарстана

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина оценила возможность введения «дистанционки» в школах региона.

«Не вижу необходимости переводить детей на дистанционное обучение. Так как среди школьников ситуация спокойная, но мы опасаемся, что возможен рост ОРВИ. Но мы считаем, что переход на дистант, это не самое лучшее решение, здесь лучше действовать точечно, разобщать коллективы на срок от 7 до 10 дней. Такая мера позволяет сохранить учебный процесс, и более эффективна», - отметила Любовь Авдонина.

Ранее спикер сообщала, что с начала учебного года всего заболело 35 школьников. На утренних фильтрах в школе за сутки отстранено 103 ребенка с температурой и признаками ОРВИ.

Напомним, в Татарстане за сутки установлен рекорд по количеству заболевших за сутки. Такие цифры были только в мае.