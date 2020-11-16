На спортивных мероприятиях в Татарстане планируется сократить заполнение залов до 50%

Санитарно-противоэпидемиологической комиссией кабмина Татарстана рекомендовано сократить заполнение зрительских мест на спортивных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

«Заполнение зрительских мест сократить до 50%, с равномерной рассадкой посетителей и с соблюдением социальной дистанции. Решение комиссии направить в спортклубы, федерации, спортивные школы и подведомственные учреждения Минспорта», - говорится в сообщении.

Такая мера носит профилактический характер и направлена на сокращение рисков заражения коронавирусом до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.