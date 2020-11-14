В Татарстане похолодает до -16 градусов

Завтра синоптики обещают жителям Татарстана ощутимое понижение температуры воздуха.

По данным республиканского Гидрометцентра, 15 ноября на территории РТ ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. При этом ночью термометры покажут -7..-12 градусов, при прояснениях температура воздуха опустится до -16. Днем будет несколько теплее: -4..-9 градусов.

Ветер ожидается умеренный, северо-восточный с переходом в юго-восточное направление. Также на дорогах прогнозируют гололедицу.

Напомним, ранее профессор КФУ спрогнозировал аномально теплую зиму в Казани.