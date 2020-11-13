«Игра полностью коррумпирована»: казанец рассказал, как проходят на деле съемки шоу «Слабое звено»

Телевизионные игры, которые выпали на начало 2000-ых, сегодня отдают чувством приятной ностальгии. Все помнят вечера с "Большой стиркой", "Большими гонками", "Форд Боярдом" и "Сто к одному". Удивительно или нет, но некоторые подобные телешоу существуют до сих пор.

Редакция ProKazan.ru решила поинтересоваться, как это происходит в 2020-ом, и поговорила с участником одной из таких "возрастных" игр. Наш выбор пал на "Слабое звено". Эту программу вернули на телеэкраны спустя 12 лет молчания.

Суть этой игры сводится к 8 раундам. В основных раундах команде нужно выстроить цепочку из правильных ответов, чтобы заработать до 40 тысяч рублей. Однако время ограничено. Если игрок ошибается в ответе, цепочка рушится, и команда вынуждена начинать сначала. При этом время на раунд уменьшается на 10 секунд. После каждого круга выбывает один игрок. Победитель определяется в финальном раунде. Он забирает все накопленные командой за игру средства.

"Нервная, напряженная атмосфера": съемки игры

"В феврале этого года увидел на канале "Мир 24" телевикторину от "Слабого звена". Решил отправить заявку на сайт программы. Ответил на 10 вопросов, заполнил анкету с данными, записал видеообращение на 2 минуты. В апреле позвонили из редакции и пригласили на съемки. Но вмешался ковид, и все перенесли на октябрь", - рассказывает Альберт (имя изменено по просьбе героя) из Казани, ставший одним из участников телепрограммы.

Съемки игры "Слабое звено" проходили в большом московском павильоне в октябре

За свой счет на чистом энтузиазме герой поехал в Москву. Съемки проходили в огромном павильоне. Как оказалось, там же снимают и "Сто к одному", и "Свою игру", и многие другие подобного рода телеигры. Первое, что удивило Альберта - сам съемочный процесс - много грима, жесткие требования к одежде и сильная жара до 25 градусов на площадке.

"Много камер, очень жарко - 25 градусов примерно. Нервная, напряженная атмосфера, - делится Альберт, представлявший программу несколько иначе. Потом стало еще хуже. Из отдельной гримерки по специальной дорожке за пульт ведущей вышла Мария Киселева - в очень эффектном образе. 10 минут ожидания все стояли в безумном напряжении. Киселева явно волнуется перед игрой, постепенно пытаясь войти в образ строгой леди. А потом - камера мотор, начали".

"Игра полностью коррумпирована, а "победитель" заранее получает ответы"

Вот только оказалось, что играть в реальности не так интересно, как смотреть игру. Одну только вступительную фразу ведущей Киселевой снимали 4 дубля. Потом еще технические неполадки и прочие задержки.

Несмотря на это Альберт не терял надежду на победу. Еще до шоу он пересмотрел все выпуски программы, запоминая вопросы. Но, как оказалось, выигрывают в игре не за счет знаний - победители прописаны заранее.

"Мне попались вопросы о Вильгельме Теле, астрономии, истории, не очень сложные, но удалось продержаться только до 2 раунда. Потом меня удалили общим голосованием. Киселева спросила у одного из участников, почему против меня проголосовали. Девушка, одна из участниц, сказала, что я плохо отвечал. Хотя это было не так! Далее пред удалением ведущая ко мне обратилась и сказала этой команде вы не подходите, со мной в общем была деликатна. Вы самое слабое звено прощайте. Далее уход по дорожке позора. Его кстати репетируют два раза. Я ушел, и в комнате для послеигрового интервью пожелала команде провалиться в следующих раундах. Но досмотрел игру до конца, и вот что странно. В финале играли два москвича, что подозрительно, они разыграли приз 90 тысяч рублей. В полуфинале москвичи слили сильного игрока из другого города. В итоге победил парень, который в мае этого года и "Сто к одному" выиграл. А может и еще где. В общем, слово "команда" по отношению к этой викторине мало подходит. Это скорее сборище эгоистов. Малоприятные персонажи. Сама игра полностью коррумпирована, а "победитель" заранее получает ответы", - отзывается Альберт.

Ведущая Киселева оставила участнику Альберту автограф

Несмотря на легкую обиду от шоу, молодой человек не пожалел об участии. На интервью он приехал с фотографией с автографом Киселевой, аккуратно сложенном в файлик. Видимо, главное и правда участие.

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