Новые «коронавирусные» ограничения ввели в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на два месяца ввел в городе новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Так, всех студентов городских вузов и колледжей переведут на «дистанционку», транспортные карты студентов будут заблокированы. Всем переведенным на «дистанционку» школьникам и студентам рекомендуется соблюдать домашний режим и не ездить по городу без надобности.

Рестораны, клубы, бары, ночные клубы, боулинги, караоке не имеют права обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Массовые спортивные мероприятия могут проводиться только с разрешения департамента спорта. Проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и других подобных мероприятий временно приостановлено.

Также приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков.

Ограничения будут действовать с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

Напомним, с 31 октября в Татарстане запретили работу кафе, ресторанов, баров с 23:00 до 06:00.