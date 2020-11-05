Кабмин Татарстана ослабил ограничения из-за коронавируса

5 ноября премьер-министр Татарстана подписал постановление с некоторыми изменениями в части ограничений из-за коронавируса.

Так, постановление было дополнено в пункте 4 абзацем «а также в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов, разрешили круглосуточно оказывать услуги общественного питания». То есть ограничения режима работы кафе и баров не касается организаций общественного питания на дорогах.

Напомним, новые ограничения из-за коронавируса в Татарстане вступили в силу 31 октября.