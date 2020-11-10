Метшин, Садыков, Метшин: опубликован топ медиа-эффективных чиновников Татарстана

«ПромРейтинг» составил список медиа-эффективности чиновников Татарстана за третий квартал 2020 года. Кто чаще всего мелькал в СМИ, и какие инфоповоды способствовали этому, расскажем в материале.

Итак, первую строчку рейтинга занял мэр Казани Ильсур Метшин. По словам исследователей, это стало возможным из-за множества инфоповодов в СМИ.

Так на первое место мэра подняли такие темы, как выборы в Казгордуму, транспорт в Казани, недовольство горожан работой ливневок в городе, а также декларация о доходах и достижения (Казань – город трудовой доблести, 2-е место в рейтинге мэров городов России).

На второй строчке расположился министр здравоохранения Марат Садыков. Команда министра активно показывает себя в СМИ, соцсетях, мессенджерах и комментариях. Инфорповоды: коронавирус, достижения (награда главы Минздрава Татарстана, новые машины больницам, награждение врачей за работу в коронавирус. Прямой эфир в официальных сообществах республики. А также жительница Казани, пострадавшая от укуса скорпиона скорпиона в винограде и деньги на питание челнинский медикам.

Замыкает тройку лидеров мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Инфопоподы: выбор мэра города, взрыв газа в жилом доме (Метшин сообщал о происходящем не только в соцсетях и местных СМИ, но и на уровне федеральных СМИ). Также спорт с ТАИФом, администрация на критику так и не ответила.

Эфир Метшина в соцсетях и нападения на женщин в парке Нижнекамска также растиражированные инфорповоды в соцсетях и СМИ.