По факту расстрела солдат и убийства офицера в Воронежской области возбуждено уголовное дело

Следователи Воронежской области возбудили уголовное дело по факту убийства трех военнослужащих. Подозревается рядовой Макаров.

Как пишут «Известия» со ссылкой на местное следственное управление СК России, 9 ноября в 05:30 Макаров топоров убил офицера и расстрелял сослуживцев, чтобы забрать табельное оружие.

Позже появилась информация о задержании подозреваемого. На данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, в Татарстане не так давно 16-летний подросток напал на отделение полиции в Кукморе со словами "Я вас всех убью". В итоге один полицейский ранен, нападавший убит.