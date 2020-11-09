На утро 9 ноября в Татарстане зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Из всех случаев 4 завозные, остальные контактные. Восемь человек отвезли в больницу, 50 лечатся дома», - говорится в сообщении.

Среди заболевших есть ребенок до 18 лет, 14 человек в возрасте от 60 до 70 лет и 8 от 70 до 80 лет.

Больше всего заболевших по-прежнему в Казани – 34 человека. Всего на 9 ноября в Татарстане зарегистрировали 8874 случая коронавируса.

А вот в России за последние сутки не все так радужно. Установлен новый рекорд по заразившимся вирусом за сутки – 21 798 случаев, в 84 регионах.