«Никогда не говори никогда»: Минниханов рассказал, введут ли в Татарстане тотальные ограничения

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, планируют ли вводить в Татарстане тотальные ограничения из-за увеличения распространения коронавируса.

"Никогда не говори никогда. Мы видим, что Москва готовится водить тотальные ограничения, но у нас ситуация пока под контролем. У нас таких планов нет. Но если мы не будем соблюдать (меры предосторожности от коронавируса - прим.ред.), то других решений быть не может. Но мы пока не планируем вводить ограничения, для этого нет веских причин", - передает слова Минниханова пресс-служба Президента Татарстана.

Также Рустам Нургалиевич отметил, что ситуация с COVID-19 в республике напряженная, но местная система здравоохранения с ней справляется.

Напомним, что в Татарстане третий день подряд выявляют больше полусотни новых случаев заражения коронавирусом.